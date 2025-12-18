Говхер Хаджимурадова стала победительницей конкурса «Сияющая звезда года»

В Национальном драматическом театре имени Алп Арслана прошел финал ежегодного музыкального конкурса «Сияющая звезда года», организованного Молодежной организацией Туркменистана имени Махтумкули, министерством культуры и Госкомитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В финальном этапе конкурса приняли участие десять вокалистов в возрасте от 17 до 35 лет, отобранных из всех регионов страны. Участники исполнили по две композиции, одна из которых звучала без музыкального сопровождения.

Победительницей конкурса стала певица Говхер Хаджимурадова. Переходящий кубок и главный приз ей вручил Дурды Дурдыев, победитель прошлогоднего конкурса.

Результаты определялись по итогам голосования жюри и SMS-голосования зрителей.