Более 30 спектаклей покажут в театрах Туркменистана в предновогодние дни
В период с 19 по 21 декабря 2025 года в театрах Туркменистана запланирован показ разнообразных спектаклей для зрителей всех возрастов.
Главный академический драматический театр имени Сапармурата Туркменбаши
20 декабря в 19:00 — «Ependi ýa-da gülkünç goňşy»
21 декабря в 19:00 — «Gülki agşamy»
Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули
20 декабря в 19:00 — «Sawçy hem sallahlar»
21 декабря в 19:00 — «Hoş geldiň täze ýyl!»
Национальный драматический театр имени Алп Арслана
19 декабря в 11:00 — «Sakarja geçi»
19 декабря в 19:00 — «Gülki sowgady»
20 декабря в 19:00 — «Näzli dildarym»
21 декабря в 16:00 — «Sabyr Ataýewa»
21 декабря в 19:00 — «Geliň gülşeliň»
Государственный русский драматический театр имени А.С. Пушкина
19 декабря в 19:00 — «Счастье туркмен»
20 декабря в 12:00 — «Проделки Бабы Яги»
20 декабря в 19:00 — «Свободные бабочки»
21 декабря в 11:00 — «Гринч, похититель Нового года»
21 декабря в 13:00 — «Гринч, похититель Нового года»
21 декабря в 19:00 — «Пять вечеров»
Студенческий театр имени Молланепес
20 декабря в 19:00 — «Ýediň enesi»
21 декабря в 19:00 — «Gülki agşamy»
Государственный драматический театр города Аркадаг имени Амана Гульмамедова
20 декабря в 19:00 — «Ýagyş ýagan gijesi»
21 декабря в 19:00 — «Älemgoşarly tomus»
Туркменский государственный театр кукол
20 декабря в 17:00 — «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar»
20 декабря в 19:00 — «Jüýteniň toýy»
21 декабря в 12:00 — «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar»
21 декабря в 17:00 — «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar»
21 декабря в 19:00 — «Gülki agşamy»
Государственный драматический театр Балканского велаята имени великого Сапармурата Туркменбаши
19 декабря в 17:00 — «Jadygöýiň agyrly dişi»
20 декабря в 19:00 — «Gumly gelin»
21 декабря в 19:00 — «Gumly gelin»
Государственный музыкально-драматический театр Дашогузского велаята имени Н. Андалыпа
20 декабря в 19:00 — «Gülmek ömürden»
21 декабря в 19:00 — «Şygyr diwany»
Государственный музыкально-драматический театр Лебапского велаята имени Сейитназара Сейди
20 декабря в 19:00 — «Gelinler»
21 декабря в 19:00 — «Söýmedige süýkenme»
Государственный драматический театр Марыйского велаята имени Кемине
20 декабря в 19:00 — «Dowamat»
21 декабря в 19:00 — «Geliň gülşeliň»