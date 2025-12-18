Более 30 спектаклей покажут в театрах Туркменистана в предновогодние дни

В период с 19 по 21 декабря 2025 года в театрах Туркменистана запланирован показ разнообразных спектаклей для зрителей всех возрастов.

Главный академический драматический театр имени Сапармурата Туркменбаши

20 декабря в 19:00 — «Ependi ýa-da gülkünç goňşy»

21 декабря в 19:00 — «Gülki agşamy»

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули

20 декабря в 19:00 — «Sawçy hem sallahlar»

21 декабря в 19:00 — «Hoş geldiň täze ýyl!»

Национальный драматический театр имени Алп Арслана

19 декабря в 11:00 — «Sakarja geçi»

19 декабря в 19:00 — «Gülki sowgady»

20 декабря в 19:00 — «Näzli dildarym»

21 декабря в 16:00 — «Sabyr Ataýewa»

21 декабря в 19:00 — «Geliň gülşeliň»

Государственный русский драматический театр имени А.С. Пушкина

19 декабря в 19:00 — «Счастье туркмен»

20 декабря в 12:00 — «Проделки Бабы Яги»

20 декабря в 19:00 — «Свободные бабочки»

21 декабря в 11:00 — «Гринч, похититель Нового года»

21 декабря в 13:00 — «Гринч, похититель Нового года»

21 декабря в 19:00 — «Пять вечеров»

Студенческий театр имени Молланепес

20 декабря в 19:00 — «Ýediň enesi»

21 декабря в 19:00 — «Gülki agşamy»

Государственный драматический театр города Аркадаг имени Амана Гульмамедова

20 декабря в 19:00 — «Ýagyş ýagan gijesi»

21 декабря в 19:00 — «Älemgoşarly tomus»

Туркменский государственный театр кукол

20 декабря в 17:00 — «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar»

20 декабря в 19:00 — «Jüýteniň toýy»

21 декабря в 12:00 — «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar»

21 декабря в 17:00 — «Täze ýylda körpe nesil şatlanýar»

21 декабря в 19:00 — «Gülki agşamy»

Государственный драматический театр Балканского велаята имени великого Сапармурата Туркменбаши

19 декабря в 17:00 — «Jadygöýiň agyrly dişi»

20 декабря в 19:00 — «Gumly gelin»

21 декабря в 19:00 — «Gumly gelin»

Государственный музыкально-драматический театр Дашогузского велаята имени Н. Андалыпа

20 декабря в 19:00 — «Gülmek ömürden»

21 декабря в 19:00 — «Şygyr diwany»

Государственный музыкально-драматический театр Лебапского велаята имени Сейитназара Сейди

20 декабря в 19:00 — «Gelinler»

21 декабря в 19:00 — «Söýmedige süýkenme»

Государственный драматический театр Марыйского велаята имени Кемине

20 декабря в 19:00 — «Dowamat»

21 декабря в 19:00 — «Geliň gülşeliň»