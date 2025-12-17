Wildberries запустила сервис такси в Ташкенте

Маркетплейс Wildberries запустил мобильное приложение для заказа такси WB Taxi в Узбекистане, на начальном этапе сервис доступен только в столице республики. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Wildberries запустила мобильное приложение для заказа такси WB Taxi в Узбекистане. Приложение опубликовано в Play Market и App Store», – говорится в сообщении.

Согласно информации компании, воспользоваться поездками WB Taxi можно пока только в Ташкенте. Пользователям доступны четыре тарифа обслуживания.

В ноябре компания сообщала, что на первом этапе услугами сервиса смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса. Следующие этапы развития WB Taxi в Узбекистане предусматривают расширение географии работы и постепенное открытие сервиса для широкой аудитории.

Ранее, в июле, Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске. Первыми им также смогли воспользоваться клиенты маркетплейса.