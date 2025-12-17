Ford отказывается от части электромобилей в пользу гибридных моделей

Американская компания Ford планирует изменить подход к производству электрических автомобилей на фоне снижения спроса на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Автопроизводитель намерен заменить электрический пикап F-150 Lightning гибридной версией с двигателем внутреннего сгорания. Также компания откажется от выпуска нового поколения электрических пикапов, известных под кодовым названием T3.

Продажи электромобилей в США сократились примерно на 40% в ноябре 2025 года по сравнению с предыдущими периодами. Это произошло после отмены федерального налогового вычета в размере $7500 в сентябре текущего года.

В связи со стратегическими изменениями Ford зафиксирует списания на общую сумму $19,5 млрд, большая часть которых придётся на 2026 год, пишет Fortune. Около $8,5 млрд из этой суммы связаны с отменой запуска ранее запланированных моделей электромобилей.