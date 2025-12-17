Усман Дембеле признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий французского клуба “Пари Сен-Жермен” Усман Дембеле стал обладателем награды лучшего футболиста мира 2025 года по версии ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Победитель был объявлен на церемонии награждения, которая состоялась в Дохе.

28-летний форвард провел успешный сезон 2025 года, выиграв с “ПСЖ” чемпионат Франции, Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В сентябре футболист также получил награду “Золотой мяч”.​​​​​​​​​​​​​​​​