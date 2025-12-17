Проверить индекс массы тела онлайн: e.gov.tm напоминает о калькуляторе роста и веса

Оценить соотношение роста и веса сегодня можно за считанные секунды — не выходя из дома. На государственном портале электронных услуг e.gov.tm продолжает работать онлайн-сервис «Калькулятор роста и веса», доступный в разделе «Система здравоохранения».

Услуга предоставляется Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и позволяет пользователям рассчитать индекс массы тела (ИМТ) на основе введённых данных. По результатам расчёта система автоматически определяет категорию массы тела — от недостаточной до ожирения различных степеней — согласно медицинской классификации.

Сервис не требует регистрации и доступен в любое время. Пользователю достаточно указать рост в сантиметрах и вес в килограммах, после чего нажать кнопку «Рассчитать». Итоговый показатель отображается мгновенно.

Онлайн-калькулятор остаётся одним из востребованных цифровых инструментов портала e.gov.tm, способствуя повышению осведомлённости граждан о базовых показателях здоровья и развитию электронных услуг в сфере медицины.

Организация: Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

Контакты: 48-00-65