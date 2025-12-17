Посольство Туркменистана в Пакистане организовало просветительскую миссию

В начале декабря сотрудники Посольства Туркменистана в Пакистане посетили ведущие культурные, образовательные и научные учреждения страны с целью продвижения миролюбивой внешней политики Туркменистана и его постоянного нейтралитета. Об этом сообщается на сайте Посольства.

В ходе этих визитов и проведенных встреч туркменская сторона передала в Национальную библиотеку Пакистана, Национальный книжный фонд, Национальный институт народного и традиционного наследия (Lok Virsa), университет COMSATS книги Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Также сотрудники туркменского дипведомства распространили специальные выпуски изданий «Дипломатический взгляд» и «Дипломатический фокус», опубликованные Посольством и посвященные внешней политике Туркменистана, его достижениям, крупным энергетическим и инфраструктурным проектам, а также международным инициативам страны, направленным на содействие миру, безопасности и устойчивому развитию.

Руководители и представители пакистанских институтов выразили искреннюю благодарность Посольству Туркменистана, отметив, что этот культурный и гуманитарный жест отражает высокий уровень братских отношений между двумя народами.