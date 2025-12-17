Опубликован порядок приема в военные учебные заведения министерства обороны Туркменистана на 2026-2027 учебный год

Министерство обороны Туркменистана объявило о начале приемной кампании в Военный институт имени Великого Сапармурата Туркменбаши и специализированные военные школы на 2026-2027 учебный год.

Прием в Военный институт

В Военный институт имени Великого Сапармурата Туркменбаши принимаются граждане Туркменистана со средним образованием на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Срок обучения составляет 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются граждане мужского пола в возрасте до 24 лет, прошедшие военную службу по призыву или изъявившие желание поступить на военную службу добровольно. Также право на поступление имеют выпускники специализированных военных школ Министерства обороны в возрасте до 25 лет и военнослужащие, проходящие службу по контракту, в возрасте до 24 лет.

Абитуриенты должны подать заявление по месту жительства в местные военные комиссариаты до 1 мая 2026 года. Вступительные экзамены проводятся по математике, физике, истории Туркменистана, а также принимаются дополнительные условия по физической подготовке. Все экзамены проводятся на туркменском языке.

Принятые на обучение курсанты обеспечиваются общежитием, военной формой и учебными пособиями, а также получают стипендии в порядке и размерах, установленных законодательством Туркменистана.

Прием в специализированные военные школы

В специализированные военные школы Министерства обороны принимаются юноши в возрасте 14-15 лет, окончившие 8 класс средних школ Туркменистана в 2026 году. Срок обучения составляет 4 года.

Заявления на поступление также принимаются до 1 мая 2026 года через местные военные комиссариаты. Абитуриенты сдают тестовые работы по предметам в рамках учебной программы 8 класса средних школ, а также диктант по туркменскому языку. Вступительные испытания проводятся на туркменском языке.

Учащиеся военных школ обеспечиваются общежитием, военной формой и учебными материалами. Им предоставляется четырехразовое питание. Обучение включает учебные и военно-воспитательные занятия, внеклассную работу, несение дежурств, физическую подготовку и углубленную начальную военную подготовку.

Подробную информацию об условиях приема и необходимых документах можно получить в местных военных комиссариатах по месту жительства.

С полным порядком приема можете ознакомиться в газете “Туркменистан” от 16 декабря 2025 года.