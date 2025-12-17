Катар и Туркменистан значительно укрепили сотрудничество в 2025 году – посол

Двустороннее сотрудничество между Катаром и Туркменистаном в 2025 году претерпело стремительное развитие благодаря особым братским отношениям лидеров двух стран и их стремлению продвигать эти отношения на более высокий уровень в политической, торгово-экономической, культурной и спортивной сферах. Об этом заявил посол Катара в Туркменистане Нассер бин Ахмед Аль-Тахер на торжественном приеме по случаю Национального дня Катара.

Дипломат подчеркнул, что укрепление отношений стало возможным благодаря личным усилиям Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Посол отметил, что в текущем году между высокопоставленными должностными лицами правительств двух стран были проведены различные встречи и консультации по организации совместных мероприятий и взаимных визитов делегаций.

В Туркменистан с визитами прибывали шейх Джаван бин Хамад Аль Тани, президент Олимпийского комитета Катара, первый вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов и вице-президент по Азии.

Государственный министр Катара по международному сотрудничеству Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснед посещала Туркменистан трижды: для участия в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, на международной конференции «Роль женщины в современном обществе: развитие международного сотрудничества ради устойчивого развития» в туристической зоне Аваза, а также в Международном форуме высокого уровня по миру и доверию в Ашхабаде.

Многочисленные туркменские делегации посетили Государство Катар. Заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Доху для участия в экстренном арабо-исламском саммите.

Посол особо отметил поддержку со стороны Туркменистана в отношении Катара, выраженную в заявлении МИД Туркменистана, осуждающем бомбардировку Израилем жилого района в Дохе. Посольство выразило искреннюю благодарность правительству Туркменистана за эту братскую позицию, рассматривая израильские действия как посягательство на суверенитет Катара и нарушение международного права.

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и сопровождающая ее делегация посетили Доху для участия в Дохинском форуме 2025.