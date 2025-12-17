Граждане Таджикистана в Туркменистане ознакомились с Посланием Эмомали Рахмона

16 декабря в посольстве Республики Таджикистан в Ашхабаде состоялся коллективный просмотр Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли (парламенту) Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие сотрудники дипломатической миссии и граждане Таджикистана, проживающие в Туркменистане. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» со ссылкой на посольство Таджикистана в Туркменистане.

Послание посвящено основным направлениям внутренней и внешней политики страны.

По завершении просмотра посол Республики Таджикистан в Туркменистане Вафо Ниятбекзода отметил, что ежегодное Послание Президента является важным стратегическим документом, в котором подводятся итоги развития государства за уходящий год и определяются приоритетные направления на предстоящий период.

Как было отмечено, на основе задач, изложенных в Послании, будут разработаны государственные программы и планы мероприятий по обеспечению дальнейшего развития Таджикистана.