В Дубае строят 93-километровый пешеходный тоннель The Loop

В Дубае ведется строительство подземного пешеходного тоннеля The Loop протяженностью 93 километра, который должен охватить территорию всего города.

Как пишет urb.ae, нфраструктура тоннеля включает беговые и велосипедные дорожки, системы кондиционирования воздуха, а также специальные зоны для занятий спортом и отдыха. Проект предусматривает, что жители смогут добираться до любой точки города примерно за 20 минут.

Основная цель проекта — сокращение выбросов выхлопных газов и улучшение качества жизни населения. Согласно планам, к 2040 году не менее 80% жителей Дубая должны перейти на альтернативные виды транспорта, отказавшись от использования личных автомобилей.