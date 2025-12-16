26 декабря ашхабадский торгово-развлекательный центр «Беркарар» отмечает своё 11-летие

Торгово-развлекательный центр «Беркарар» в Ашхабаде 26 декабря отмечает своё 11-летие. По этому случаю ТРЦ готовит увлекательные мероприятия для своих посетителей.

Начальник отдела маркетинга ХО «Беркарар» Джахан Довлеталлыева отметила:

— 26 декабря торгово-развлекательный центр «Беркарар» отмечает своё 11-летие. Приглашаем всех желающих разделить с нами это радостное событие.

Напомним, что ТРЦ «Беркарар» был торжественно открыт в 2014 году в южной части Ашхабада, на пересечении улиц 10 йыл Абаданчылык и Ататюрка. Это одно из самых излюбленных мест покупок, отдыха и развлечений для многих ашхабадцев и гостей столицы.