Туркменистан принял участие в работе Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым приняла участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который прошел в Эр-Риаде, сообщает туркменский МИД.

Форум, посвящённый теме «UNAOC: Два десятилетия диалога во имя человечества: продвижение новой эры взаимного уважения и понимания в многополярном мире», объединил представителей национальных правительств, молодежных и женских лидеров, а также представителей институтов гражданского общества и медиа-структур со всего мира для обмена мнениями, идеями и опытом по укреплению глобального мира и продвижению межкультурных ценностей.

В своём выступлении заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов подчеркнул возросшую значимость Альянса цивилизаций ООН в условиях кризиса доверия и поляризации в международных отношениях. Он отметил созвучие деятельности UNAOC с инициативой Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия.

В этом контексте он представил инициативы Туркменистана, предлагаемые к реализации совместно с Альянсом цивилизаций ООН, включая продвижение культуры мира и посредничества, развитие гуманитарного и межкультурного диалога, учреждение региональных и молодежных платформ миротворческого сотрудничества, а также укрепление доверия и взаимопонимания между народами, добавили в ведомстве.