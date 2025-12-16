Туркменистан и Экваториальная Гвинея укрепляют двусторонние отношения

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев провел встречу с вновь назначенным послом Республики Экваториальная Гвинея в Ашхабаде (с резиденцией в Москве) Лусиано Нкого Ндонг Айекабой, который вручил копии своих верительных грамот. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи была подтверждена приверженность Туркменистана и Республики Экваториальная Гвинея развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны обсудили возможности укрепления договорно-правовой базы сотрудничества, а также налаживания торгово-экономических и культурных связей.

Говоря о взаимодействии в рамках международных организаций, дипломаты отметили результативность кооперации на платформе Организации Объединенных Наций. Посол Лусиано Нкого Ндонг Айекаба выразил благодарность туркменской стороне за поздравления в свой адрес и заверил, что приложит все усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.