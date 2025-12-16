Туркменистан и Сан-Томе и Принсипи установили дипломатические отношения

Туркменистан и Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи подписали Протокол об установлении дипломатических отношений, сообщает МИД Туркменистана.

Документ подписали министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр здравоохранения Сан-Томе и Принсипи Селсу Ваз ду Насименту Матуш.

По завершении церемонии стороны поздравили правительства и народы Туркменистана и Сан-Томе и Принсипи с установлением дипломатических отношений.

Было отмечено, что данный шаг придаст важный импульс дальнейшему укреплению двусторонних дружественных связей.