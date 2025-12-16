Туркменистан и Австрия обсудили планы культурного сотрудничества на 2026 год

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с главой Австрийско-туркменского общества Недой Бергер. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны подтвердили «плодотворный характер» туркмено-австрийского сотрудничества, уделив особое внимание культурно-гуманитарной линии.

Был отмечен личный вклад Неды Бергер в дальнейшее укрепление двусторонних связей между двумя странами. Участники встречи обсудили планы и проекты на 2026 год с активным участием Австрийско-туркменского общества.

Также туркменская сторона выразила благодарность Неде Бергер за её активное участие в мероприятиях, посвященных Международному году мира и доверия, 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, а также Международному дню Нейтралитета.