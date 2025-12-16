Гурбангулы Бердымухамедов награжден медалью к 30-летию нейтралитета Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов награжден юбилейной медалью к 30-летию нейтралитета Туркменистана и комплектом памятных знаков. Соответствующее постановление подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Документ подписан «учитывая значительный личный вклад» Гурбангулы Бердымухамедова «в реализацию кардинальных реформ во имя развития государства и повышения уровня жизни общества, в упрочение статуса постоянного нейтралитета Туркменистана». А также «повышение международного авторитета страны», проведение «политики добрососедства и устойчивого развития, нацеленной на обеспечение всеобщего мира, доверия и благополучия».

В постановлении также отмечаются «особо выдающиеся заслуги перед обществом и государством», ценные советы и рекомендации по утверждению политики постоянного нейтралитета в национальном законодательстве, а также предложения о награждении, поступившие от народных представителей, общественных объединений, трудовых коллективов и граждан страны.

Награждение приурочено к Международному дню нейтралитета, а также 30-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана, который проходит в Международный год мира и доверия.