В Ашхабаде наградили призеров международных олимпиад и соревнований

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вручил награды школьникам, студентам, спортсменам и их наставникам за высокие результаты, достигнутые на международных предметных олимпиадах и соревнованиях мирового уровня. Об этом сообщила программа «Ватан» туркменского телевидения.

Церемония награждения прошла олимпийском городке Ашхабада. В соответствии с подписанными главой государства документами, спортсмены, завоевавшие золотые медали на соревнованиях мирового уровня, а также их тренеры были удостоены легковых автомобилей Toyota Camry 2025 года выпуска.

Обладатели серебряных медалей получили денежные премии в размере 70 тыс. манатов, бронзовых – 40 тыс. манатов. Тренеры, подготовившие призеров мировых первенств, были награждены премиями до 70 тыс. манатов.

За успехи на международных предметных олимпиадах учащиеся и студенты также получили денежные вознаграждения. Размер премий составил от 40 тыс. до 100 тыс. манатов в зависимости от занятого места, а педагоги, подготовившие победителей и призеров, были отмечены премиями в размере 100 тыс. манатов.