В Ашхабаде зажгут огни на главной новогодней ёлке

Главная новогодняя ёлка Туркменистана, установленная на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem» в Ашхабаде, озарится разноцветными огнями. Церемония зажжения ёлки, украшенной хрустальными снежинками и гирляндами, традиционно станет одним из самых ярких событий предновогодних дней для жителей и гостей туркменской столицы.

Площадь возле ёлки в эти дни становится центром притяжения для тысяч горожан – здесь разворачивается настоящее новогоднее волшебство с участием фольклорных коллективов, артистов и сказочных персонажей.

Для детворы церемония зажжения главной ёлки – один из самых долгожданных и любимых праздников года. В этот вечер площадь наполняется атмосферой чуда: звучат весёлые песни, кружатся хороводы, а сама ёлка вспыхивает тысячами разноцветных огней, возвещая о скором приходе Нового года.