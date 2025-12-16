В Ашхабаде зажгли огни главной новогодней елки страны

В столице Туркменистана состоялась традиционная церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны, ознаменовавшая начало праздничных мероприятий, посвященных Новому году. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно сложившемуся обычаю, центральной площадкой торжеств стала территория перед культурно-развлекательным центром «Алем», расположенным у подножия Копетдага. Здесь была установлена высокая зеленая елка, вокруг которой создали сказочную праздничную атмосферу.

На церемонию собрались многочисленные жители и гости столицы, дети и взрослые, фольклорные и танцевальные коллективы, артисты цирка и театра в праздничных костюмах, а также персонажи сказок. Елка была украшена разноцветными огнями, а зрители с нетерпением ожидали начала представлений.

Кульминацией праздника стало зажжение огней на елке с помощью волшебного посоха Аязбабы по просьбе детей. В этот же момент праздничной иллюминацией одновременно засияли новогодние елки, установленные на центральных площадях городов во всех регионах страны.

В велаятах также прошли массовые праздничные выступления, звучали музыка и песни, а дети водили хороводы вокруг новогодних елок.