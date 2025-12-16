«Аркадаг» завершил сезон в чемпионате Туркменистана, не проиграв ни одного матча

Футбольный клуб «Аркадаг» завершил сезон-2025 Высшей лиги чемпионата Туркменистана с идеальными показателями – 28 побед в 28 матчах, завоевав третий чемпионский титул подряд. С момента основания в 2023 году команда не потерпела ни одного поражения в национальном чемпионате. Представители «умного» города набрали 84 очка и забили 105 мячей при 15 пропущенных. Серебро досталось «Ахалу» (55 очков), бронзу завоевал «Алтын Асыр» (53 очка).

Чемпион продемонстрировал абсолютное превосходство на протяжении всего сезона. С первого тура захватив лидерство, команда не оставила конкурентам ни малейшего шанса на борьбу за золото. Впечатляющая результативность – почти четыре забитых мяча за игру в среднем – и надежная оборона стали ключевыми факторами успеха. Это третье чемпионство подряд для клуба из города Аркадаг.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Аркадага» Дидар Дурдыев, поразивший ворота соперников 26 раз.

Единственная интрига сезона развернулась в борьбе за второе место. «Ахал» и бывший гегемон туркменского футбола «Алтын Асыр» до последних туров оспаривали серебряные медали. За тур до финиша «Ахал» обеспечил себе вице-чемпионство, несмотря на поражение от «Ашхабада» (1:2) в заключительном 28-м туре.

«Алтын Асыр», многократный чемпион страны прошлых лет, завершил сезон на третьей строчке, одержав победу над «Мервом» (3:2).

Четвертое место занял «Шагадам», пятое – «Небитчи». Далее в турнирной таблице расположились «Ашхабад», «Копетдаг» и замыкающий восьмерку «Мерв».

В чемпионате Туркменистана отсутствует система вылета из Высшей лиги, что, по мнению наблюдателей, могло бы дополнительно стимулировать команды из нижней части таблицы к достижению более высоких результатов.