Эрдоган: «Турция готова содействовать процветанию Туркменистана»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на международном форуме, посвящённом 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета. Турецкий лидер подчеркнул историческое значение юбилея и выразил уважение туркменскому народу.

Эрдоган поздравил Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова с важной датой, передав приветствия от 86-миллионного населения Турции.

Президент Турции отметил особую роль форума, организованного по совместной инициативе Турции и Туркменистана в рамках объявленного ООН Международного года мира и доверия. Эрдоган высоко оценил экономические достижения Туркменистана, назвав его одной из самых быстрорастущих экономик мира.

В своём выступлении турецкий лидер подчеркнул глубокие исторические, культурные и духовные связи между двумя странами. Турция стала одним из первых государств, признавших независимость Туркменистана и поддержавших его статус постоянного нейтралитета.

Эрдоган отметил развитие стратегического партнёрства в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, обороны и гуманитарного сотрудничества. Президент заявил о готовности Турции содействовать процветанию и укреплению стабильности Туркменистана.

Завершая речь, Эрдоган выразил надежду, что форум станет важным шагом в укреплении мира, взаимопонимания и сотрудничества между государствами.