Туркменистан и Сербия намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

В ходе встречи замминистра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с министром международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.

В числе перспективных направлений обозначены торговля, текстильная и строительная промышленность, экспорт полимеров, удобрений и продукции сельского хозяйства.

В целях активизации торгово-экономического партнерства стороны рассмотрели возможность создания совместной Межправительственной комиссии, сообщает МИД Туркменистана.

Отметим, что министр Сербии Ненад Попович находится в Ашхабаде для участия в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Нью-Йорке министры иностранных дел Туркменистана и Сербии обсудили расширение двусторонних связей.