Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Туркменистане

Вчера вечером Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В международном аэропорту Ашхабада главу Татарстана встретили представители руководства Республики Туркменистан, полномочный представитель Республики Татарстан в Туркменистане Руслан Кабиров и другие официальные лица, сообщается на сайте Раиса РТ.

Сегодня, 12 декабря, Рустам Минниханов принял участие в Международном форуме, приуроченном к 30-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета. Мероприятие также посвящено объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Туркменистан и Татарстан поддерживают торгово-экономические и культурные связи. Рабочий визит направлен на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между регионами.