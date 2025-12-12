Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Туркменистан

Днём 11 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Ашхабад с государственным визитом.

В Международном аэропорту туркменской столицы почётного гостя, прибывшего для участия в форуме высокого уровня и торжествах, посвящённых 30-летию нейтралитета Туркменистана, встретили официальные лица, сообщила новостная программа «Ватан».

Визит турецкого лидера имеет большое значение для дальнейшего укрепления межгосударственного диалога и расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.