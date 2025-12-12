Путин поддержал Ашхабадскую декларацию на форуме в Туркменистане
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке проекта Ашхабадской декларации в ходе своего выступления на международном форуме в Туркменистане.
Глава российского государства принимает участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
«Хотел бы высоко оценить подготовленный туркменистанскими коллегами проект Ашхабадской декларации. Она призвана стать важным итогом нашей совместной работы в ходе нынешнего форума. Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в уставе ООН. Среди них миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул значимость принципов, закрепленных в Уставе ООН, для развития международных отношений.