Путин поддержал Ашхабадскую декларацию на форуме в Туркменистане

Президент России Владимир Путин заявил о поддержке проекта Ашхабадской декларации в ходе своего выступления на международном форуме в Туркменистане.

Глава российского государства принимает участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

«Хотел бы высоко оценить подготовленный туркменистанскими коллегами проект Ашхабадской декларации. Она призвана стать важным итогом нашей совместной работы в ходе нынешнего форума. Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в уставе ООН. Среди них миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул значимость принципов, закрепленных в Уставе ООН, для развития международных отношений.