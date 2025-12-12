Президент Туркменистана поздравил граждан с 30-летием нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с Международным днём нейтралитета, а также с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает TDH.

Глава государства напомнил, что Туркменистан обрел правовой статус постоянного нейтралитета 12 декабря 1995 года при широкой поддержке мирового сообщества в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. «С первых дней независимости, избрав внешнеполитический курс и национальный путь, нацеленный на интеграцию в систему международных отношений», страна получила международное признание своего статуса, –отметил Сердар Бердымухамедов.

По словам Президента, нейтралитет открыл для Туркменистана, расположенного на перекрестке Азии и Европы, новые возможности для развития широкомасштабного сотрудничества и выдвижения инициатив, поддерживающих усилия международного сообщества в области мира, безопасности и устойчивого развития.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что за прошедший период нейтральная страна стала надежным партнером и центром миротворчества. Он напомнил об открытии в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, неоднократном избрании Туркменистана вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства особо отметил принятие третьей резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана» на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что, по его словам, свидетельствует о высокой оценке принципов нейтралитета и инициатив государства по популяризации политики гуманизма, мира и доверия.

Президент заявил, что Туркменистан придает большое значение укреплению связей с ООН, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, СНГ, ОБСЕ, Движением неприсоединения, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Америки.

В качестве недавних достижений Сердар Бердымухамедов отметил проведение на высоком уровне Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в туристической зоне «Аваза» и начало строительства газопровода Серхетабат-Герат.

«Независимость и нейтралитет являются главными столпами фундамента любимой Отчизны, основой развития и наших достижений», – заключил глава государства, пожелав гражданам здоровья и успехов в работе во имя процветания страны.