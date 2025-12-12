Президент Туркменистана и зарубежные лидеры возложили цветы к Монументу нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент России Владимир Путин, главы Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан, а также лидеры государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан) и другие главы зарубежных государств и правительств приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета. Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Церемония проходит в Ашхабаде в рамках официальных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Помимо глав государств и правительств, в возложении цветов участвуют представители правительства Туркменистана, члены дипломатического корпуса, депутаты Меджлиса, члены Халк Маслахаты (Народного совета) и представители общественных организаций.

Постоянный нейтралитет Туркменистана был признан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1995 года. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.