Минсвязь Туркменистана представило единый инновационный стенд на выставке к 30-летию нейтралитета

На масштабной выставке достижений, приуроченной к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Министерство связи представило единый комплексный стенд, демонстрирующий ключевые цифровые проекты и технологические решения, реализованные за годы независимого развития. Посетители могут увидеть на больших экранах подробную презентацию модернизации отрасли, внедрения современных сервисов и роста национальной цифровой инфраструктуры.

Центральное место стенда занимает представление возможностей почтово-связной компании «Türkmenpoçta», которая активно внедряет цифровые технологии для улучшения качества жизни населения. На стенде показаны сервисы «EMS», «Salgydan-salga», курьерская служба, система отслеживания отправлений, «Şahsy otag», онлайн-подписка, торговая платформа «shop.post.tm» и другие услуги, доступные жителям всех регионов страны.

Особое внимание привлекает демонстрация мобильного приложения «Çapar Pay», позволяющего оплачивать коммунальные услуги, штрафы, покупать железнодорожные и авиабилеты, подписываться на цифровые медиа-сервисы, вызывать курьера и отправлять посылки — всё это в несколько кликов. На экранах стенда в реальном времени показывают, как работает приложение и какие преимущества оно дает пользователям.

Отдельный блок стенда посвящён внедрению международных почтовых систем «IPS.post» и «CDS.post», которые обеспечивают автоматизацию логистики, ускоряют международные пересылки и повышают надежность обмена данными. Презентационные материалы демонстрируют, как эти технологии интегрированы в повседневную работу национальной почты.

На стенде также представлена электронная торговая площадка «shop.post.tm», которая даёт доступ к тысячам товаров и становится важным инструментом развития электронной коммерции. Материалы показывают, как платформа помогает производителям и создаёт удобство для покупателей.

Значительная часть экспозиции отражает стратегические усилия Министерства связи по развитию цифровой экономики — от реализации Концепции 2019–2025 годов до принятия новой Концепции на 2026–2028 годы. В презентациях освещаются цифровое правительство, облачные решения, финтех, внедрение искусственного интеллекта и развитие кибербезопасности.

На стенде также демонстрируются проекты в области ИИ: адаптивные образовательные системы, медицинские решения на основе искусственного интеллекта, технологии прогноза урожайности, разработка этических норм, молодежные хакатоны, а также планы создания Центра развития ИИ при «Türkmentelekom».

Единый стенд Минсвязи стал одной из самых технологичных площадок выставки, наглядно показывая, как цифровые инновации укрепляют национальную экономику и улучшают качество жизни населения в эпоху постоянного нейтралитета.