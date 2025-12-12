В Ашхабаде открылся международный форум к 30-летию Нейтралитета Туркменистана

Во Дворце «Maslahat köşgi» официально начал работу международный форум, приуроченный к 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана. В мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации и представители международных организаций.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в приветственном обращении к участникам форума отметил, что политика нейтралитета стала надежной основой для устойчивого развития государства. По его словам, правовой статус Нейтралитета способствует поддержанию высоких темпов экономического роста, повышению уровня жизни населения и позволяет стране выступать на международной арене в качестве привлекательного, ответственного и надежного партнера.

В программе форума предусмотрены выступления лидеров иностранных государств и представителей авторитетных международных организаций. Ожидается, что форум придаст дополнительный импульс усилиям по укреплению мира и доверия в международных отношениях.