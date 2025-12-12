В Ашхабаде в начале 2026 года пройдет курс ВОЗ по дипломатии в области здравоохранения

Инициатива ВОЗ о проведении в начале 2026 года в Туркменистане курса по дипломатии в области здравоохранения была обсуждена на встрече замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Представителем Всемирной организации здравоохранения при Европейском Союзе, Руководителем Европейского регионального центра ВОЗ по глобальной дипломатии в области здравоохранения Оксаной Доменти. Встреча проходила 11 декабря в здании МИД Туркменистана.

Туркменская сторона положительно оценила предложенную инициативу, отметив её значимость для подготовки кадров и укрепления потенциала специалистов отрасли.

Стороны обсудили Стратегию странового сотрудничества Туркменистана с ВОЗ на 2026–2030 годы, подготовка которой находится на завершающем этапе.

В завершение участники встречи подтвердили приверженность расширению взаимодействия в сфере здравоохранения и готовность к практическому продвижению совместных проектов, сообщает МИД Туркменистана.