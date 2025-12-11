Туркменистан предложил создать международный пакт о детском здоровье

Туркменистан выступает за создание международного пакта о детском здоровье, который объединит усилия государств и международных организаций в обеспечении прав каждого ребенка на медицинскую помощь независимо от места проживания и социального статуса. Об этом заявила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева в ходе международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества в целях достижения Целей устойчивого развития».

«В Международный год мира и доверия мы стремимся внести конкретные предложения, которые могут стать вкладом в международные механизмы сотрудничества, построение новых эффективных форматов и платформ многостороннего формата взаимодействия, в том числе на площадке ООН», – сказала Атабаева.

Она отметила, что суть предложения отражена в формуле «каждый ребенок имеет право на здоровье». «В рамках данной инициативы предлагается создание международного пакта о детском здоровье, который станет одной из платформ для обеспечения совместных усилий в этом направлении на международном уровне», – пояснила представитель фонда.

По ее словам, цель пакта – сформулировать единое пространство ответственности государств и международных организаций за здоровье детей независимо от их места проживания, социального статуса или условий жизни.

Атабаева уточнила, что пакт может включать несколько ключевых направлений. Среди них – универсальные стандарты доступной детской медицины, включая вакцинацию, раннюю диагностику, реабилитацию и лечение физических заболеваний. Также предусматривается механизм обмена технологиями и инновациями, чтобы передовые решения были доступны развивающимся странам.

Кроме того, в рамках инициативы предлагается программа материнства и раннего развития, направленная на поддержку беременных женщин, молодых матерей и детей до пяти лет. Международная программа модернизации инфраструктуры предполагает создание больниц, школ и реабилитационных центров, ориентированных на потребности ребенка.

Вице-президент фонда также отметила важность системы мониторинга. «Аналитические панели, ежегодный доклад о состоянии здоровья детей, чтобы страны могли сравнивать прогресс и реагировать на вызовы», – добавила она.

«По сути, глобальный пакт о здоровье детей мог бы стать обновленной глобальной договоренностью, которая объединяет усилия ООН, ЮНИСЕФ, правительств и гуманитарных фондов и формирует международный гуманитарный консенсус о недопустимости неравенства в области здоровья детей», – заключила Атабаева.