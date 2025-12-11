Туркменистан и ООН подписали 17 документов о сотрудничестве по итогам конференции в Авазе

По итогам международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества в целях достижения Целей устойчивого развития» в Туркменистане подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Фондом ООН в области народонаселения. Всего заключено 17 соглашений, направленных на защиту прав женщин и детей, продвижение гендерного равенства и развитие социальных программ.

В их числе:

Меморандум о взаимопонимании между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Детским фондом Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ);

Рабочий план Меджлиса Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план между Меджлисом Туркменистана и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения в законодательстве гендерного равенства» на 2026–2027 годы;

Рабочий план Министерства образования Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения «Реализация Программы поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане в 2026–2030 годах, а также укрепления механизмов участия молодёжи в продвижении физкультуры и спорта, мира, гендерного равенства» на 2026–2027 годы;

Рабочий план Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план Верховного суда Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план между Верховным судом Туркменистана и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства в судебной деятельности» на 2026–2027 годы;

Рабочий план Генеральной прокуратуры Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план Министерства внутренних дел Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план Министерства обороны Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план Государственного комитета Туркменистана по статистике с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026-2027 годы в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план выполнения проекта «Совершенствование информационных систем с учётом демографических изменений» между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения на 2026 год;

Рабочий план Института государства, права и демократии Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026–2027 годы в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы;

Рабочий план между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» на 2026–2027 годы;

Рабочий план Аппарата Омбудсмена Туркменистана с Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2026 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2026–2030 годы.