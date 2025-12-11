Туркменистан инициирует создание глобальной сети гуманитарных хабов

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева предложила создать глобальную сеть гуманитарных хабов для системной поддержки женщин и детей в странах, столкнувшихся с конфликтами и кризисами. Об этом она заявила в ходе международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества в целях достижения Целей устойчивого развития».

«Эта инициатива предполагает создание гибкой глобальной инфраструктуры гуманитарной поддержки в сети гуманитарных хабов, размещаемых в странах, сталкивающихся с конфликтами, природными бедствиями, миграционными потоками или социальными кризисами», – сказала Атабаева.

По ее словам, хабовые центры должны выполнять несколько ключевых функций: оказание медицинской и психологической помощи женщинам и детям, включая реабилитацию после травм и стрессов; реализацию образовательных программ и создание безопасных учебных пространств, чтобы дети не теряли доступ к обучению во время кризисов; социальную и юридическую поддержку женщин, защиту их прав и сопровождение в трудных жизненных ситуациях; оперативную гуманитарную помощь, включая питание, защиту и временное размещение; работу мобильных медицинских бригад.

Атабаева подчеркнула, что важнейшей частью инициативы является создание единой международной платформы координации, где будут объединены усилия таких организаций, как ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ведущие благотворительные фонды и общественные организации.

«Гуманитарные хабы могут стать не только центром помощи, но и пространством сотрудничества, обмена опыта, обучения специалистов, формируя глобальный гуманитарный каркас, который быстрее реагирует на кризисы и делает поддержку женщин и детей системной, а не эпизодичной», – отметила она.

Вице-президент фонда выразила надежду, что озвученные инициативы найдут поддержку и понимание в международном сообществе, и заявила о готовности к конструктивному диалогу по их реализации.