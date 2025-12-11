Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу

Кыргызский футбольный союз объявил о назначении Роберта Просинечки на пост главного тренера национальной сборной по футболу. Контракт с хорватским специалистом заключен сроком на год и один месяц с возможностью продления в случае успешного выступления команды на Кубке Азии – 2027, сообщает Telegram-канал футбольного союза Кыргызстана.

Просинечки имеет богатый тренерский опыт, возглавляя ранее национальные сборные Хорватии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Турции и Черногории. Кроме того, он работал с рядом европейских клубов.

В качестве игрока Просинечки выступал за мадридский «Реал» и «Барселону», что делает его одним из немногих футболистов, игравших за оба испанских грандa.