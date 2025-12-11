Разведение туркменских алабаев рассмотрят как номинацию на включение в список ЮНЕСКО

8 декабря в Нью-Дели состоялась церемония открытия 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. В ходе сессии будет рассмотрено 66 заявок, представленных государствами-членами для включения в различные списки в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия, сообщает МИД Туркменистана.

Из них 54 заявки были номинированы на включение в Список нематериального культурного наследия человечества, 11 — на включение в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите, и 1 — на включение в Список передового опыта по охране нематериального культурного наследия.

Туркменистан представил на рассмотрение Межправительственного комитета ЮНЕСКО национальную номинацию «Традиции разведения туркменских алабаев».

В работе 20-й сессии принимает участие делегация во главе с заместителем министра образования Туркменистана Александром Амановым.

Сессия продлится до 13 декабря, отмечает источник.