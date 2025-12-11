Президент Туркменистана направил обращение участникам масштабной выставки в Ашхабаде

Сегодня в Ашхабаде открывается масштабная выставка достижений Туркменистана, приуроченная к 30-летию постоянного нейтралитета страны. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное обращение участникам и гостям выставки.

«Твёрдо уверен, что выставка станет наглядным свидетельством больших успехов и достижений нашей Отчизны в экономической, политической, социальной, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах за три десятилетия постоянного нейтралитета, торжеством уникальных миролюбивых традиций туркменского народа», — говорится в Обращении.

Туркменистан как государство с правовым статусом постоянного нейтралитета, трижды признанным Организацией Объединённых Наций, вносит достойный вклад в обеспечение мира и устойчивого развития на планете. За прошедшие 30 лет постоянный нейтралитет стал важным средством упрочения суверенитета, определяющим внешнеполитическую стратегию государства.

Усилия страны по укреплению глобальной безопасности и развитию международного сотрудничества находят отражение в её инициативах на международной арене.

Экономическое развитие независимого Туркменистана основано на принципах нейтралитета, диверсификации и устойчивого процветания. Социальная защита населения, обеспечение счастливой жизни народа на мирной земле – важная задача и высшая цель государственной политики.

«Руководствуясь этой священной задачей, инициированные нашей любимой Отчизной проекты международного значения и кардинальные реформы, программы, направленные на созидание, мир, развитие, творчество, преследуют великую цель – всестороннее и гармоничное развитие нашего независимого, постоянно нейтрального государства и последовательное повышение благосостояния народа», — заключил Президент, пожелав участникам крепкого здоровья, больших успехов в вашей благородной деятельности в деле укрепления международного сотрудничества, дружбы и братства.

