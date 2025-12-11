Национальный лидер туркменского народа встретился с международными главами групп дружбы

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главой Туркмено-австрийской группы дружбы г-жой Недой Бергер, находящейся с визитом в Ашхабаде по случаю торжеств, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Выразив уверенность, что нынешний визит Неды Бергер в Туркменистан, а также её участие в проводимых праздничных мероприятиях станут важным шагом на пути расширения туркмено-австрийских отношений и придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства, Национальный лидер туркменского народа отметил значительный вклад Неды Бергер в развитие дружественных межгосударственных отношений.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность совместно проводимых культурных мероприятий, в частности, концертов туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш», Венских балов и других.

Выразив искреннюю признательность за высокую оценку её работы, глава Туркмено-австрийской группы дружбы отметила значимость дальновидных инициатив Национального Лидера туркменского народа, направленных на укрепление мира и устойчивого развития, сообщает ТДХ.

***

Сегодня также Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с главой Туркмено-японской группы дружбы Хироюки Цубаем, находящимся с визитом в Ашхабаде по случаю торжеств, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что во время своего визита в Туркменистан у гостя будет возможность обсудить нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Как отмечалось, отношения между Туркменистаном и Японией всегда основывались на взаимном уважении и равенстве.

Председатель Халк Маслахаты отметил огромный вклад японских компаний в реализацию экономического потенциала двух дружественных стран, подчеркнув, что представители крупного японского бизнеса уже на протяжении многих лет успешно реализуют проекты в газовой и химической промышленности Туркменистана.

Отмечалось, что японская компания «ITOCHU» участвовала в строительстве завода по производству бензина из природного газа в Овадандепе, цементного завода в Келата, завода по производству карбамида в Марыйском велаяте. Это является подтверждением того, что Туркменистан готов и дальше развивать налаженное эффективное партнёрство.

Хироюки Цубай заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, сообщает ТДХ.