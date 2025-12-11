Лейла Алиева отметила значимость деятельности Фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

Выступая на конференции в Авазе, вице-президент Фонда имени Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила значимость деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает МИЦ.

Как она подчеркнула, работа Фонда направлена не только на поддержку детей в Туркменистане, но также имеет гуманитарное значение для всего мира.

«Это яркий пример того, как социальные инициативы могут способствовать развитию общества и укреплению международного сотрудничества», — отметила Л.Алиева.

Деятельность Фонда охватывает широкий спектр программ, включая защиту прав детей, медицинскую и образовательную поддержку, а также развитие семейных и культурных ценностей. Вице-президент заявила, что такие инициативы являются важным примером эффективной работы в социальной сфере и способствуют продвижению идей равенства и гуманитарной помощи.