Диана Гурцкая: «Туркменистан объединяет мировое сообщество для хорошего будущего»

В ходе международной конференции о роли женщин в современном обществе выступила основатель российского Благотворительного фонда «По зову сердца» народная артистка РФ Диана Гурцкая. Об этом сообщает МИЦ.

«Я рада тому, что Туркменистан объединяет мировое сообщество для хорошего будущего. То, чему учили нас наши мамы, мы стараемся привнести в жизнь наших детей. Доверие — основа нашей работы и нашего успеха», — отметила она.

Гурцкая рассказала, как 15 лет назад при поддержке мужа родилось масштабное благотворительное движение, появился фестиваль «Белая трость» — творческая площадка для детей с нарушением зрения.

Ключевая миссия Благотворительного фонда «По зову сердца» — развивать творческий потенциал незрячих и слабовидящих детей, а также поддерживать воспитанников специализированных детских домов и социальных центров. Каждый проект фонда — это шанс подарить ребёнку надежду, вдохновение и тепло человеческого участия, отметила артистка.

Напомним, что сегодня в Авазе открылась международная конференция «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества в целях достижения Целей устойчивого развития».