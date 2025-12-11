В столицу Туркменистана прибыл премьер-министр Королевства Эсватини

Сегодня в Ашхабад прибыл премьер-министр Королевства Эсватини Рассел Ммемо Дламини.

Высокий гость примет участие в торжествах в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана.

В Международном аэропорту Ашхабада главу правительства Эсватини тепло встретили официальные представители Туркменистана. Об этом сообщает сайт аэропорта.

Участие Эсватини подчеркивает значимость форума как универсальной площадки для продвижения идей мира, стабильности и устойчивого развития, отмечает источник.