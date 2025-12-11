В России предложили временный переход на удаленную работу из-за вспышки гриппа

Член Государственной думы Алексей Куринный высказал мнение о целесообразности временного перехода на удаленный формат работы в регионах с эпидемическим подъемом гриппа. Об этом сообщает Life.

По словам депутата, удаленная работа в период распространения вирусных инфекций может способствовать снижению риска заражения за счет сокращения контактов в местах массового скопления людей. Куринный отметил, что такое решение должно приниматься по согласованию между работодателями и сотрудниками с учетом специфики рабочего процесса.

Депутат уточнил, что возможность перехода на дистанционный формат зависит от характера работы и позиции руководства компании. Он также обратил внимание, что эпидемический подъем заболеваемости наблюдается не во всех регионах страны.

Ранее HR-эксперт и руководитель агентства по подбору персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян отмечал наличие глобальной тенденции к отказу от удаленной работы. По его оценке, возвращение сотрудников в офисы не всегда является приоритетом для компаний и в некоторых случаях может быть экономически менее выгодным.