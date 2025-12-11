В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Испании

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Испании в Туркменистане с резиденцией в Москве Рикардо Мартинесом Васкесом, прибывшим в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвящённых 30-летию нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и Испанией.

Подчёркивалось, что страны эффективно взаимодействуют в рамках международных и региональных структур, прежде всего в ООН, что подтверждается практикой взаимной поддержки инициатив.

Дипломаты отметили важность активизации партнёрства, включая продвижение образовательных программ и изучение испанского языка, отмечает источник.