В Ашхабад прибыл президент Сан-Томе и Принсипи

Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлуш Мануэль Вила-Нова прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в серии международных мероприятий, проходящих в Ашхабаде, сообщает МИЦ.

В ходе визита Карлуш Мануэль Вила-Нова примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства встретил заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

Это не первый визит Карлуша Мануэля Вила-Новы в Туркменистан. В августе 2025 года он принимал участие в Третьей Конференции ООН LLDC-3, которая проходила в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.