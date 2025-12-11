В Ашхабад прибыл Президент Армении

Самолет с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном приземлился в Международном аэропорту Ашхабада. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Президент Армении прибыл в Туркменистан для участия в работе Международного Форума, ключевым событием которого станет празднование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Визит Президента Хачатуряна в Ашхабад подтверждает высокий уровень армяно-туркменских отношений, которые традиционно основаны на принципах дружбы, взаимопонимания и взаимного уважения, отмечает источник.