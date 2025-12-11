В ашхабадской специализированной школе №29 прошёл День открытых дверей

В специализированной средней школе №29 с углублённым изучением иностранных языков города Ашхабада состоялся День открытых дверей. В программе мероприятия были организованы выставка ученических работ и серия открытых уроков по математике, иностранным языкам (немецкий и английские языки), биологии, химии, обществознанию и другим дисциплинам.

Гости смогли посетить занятия в разных классах и познакомиться с методиками преподавания, включая углублённый подход к изучению иностранных языков. Особое внимание в школе уделяется немецкому языку, который является одним из ключевых направлений в образовательной программе.

Школа №29 является инклюзивной школой, работающей в рамках пилотного проекта, направленного на создание доступной и современной образовательной среды для детей с инвалидностью. В учреждении внедрены специальные образовательные программы и адаптированные методики, обеспечивающие поддержку учащихся с особыми потребностями. Для них созданы все необходимые условия: доступная инфраструктура, индивидуальные учебные планы, сопровождение специалистов и участие ассистентов в процессе обучения.

Кроме того, школа относится к категории «зелёных школ», активно продвигая экологическое воспитание, проекты по энергоэффективности и формируя у учащихся экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде.

Государство создаёт все условия, чтобы юные туркменистанцы, получив прекрасное образование и воспитание, достойно служили родной стране и народу.

Как подчёркивает Президент Сердар Бердымухамедов, наша главная задача – вырастить высокообразованное поколение истинных патриотов, которые знают историю народа, гордятся сегодняшними высокими достижениями своей страны, стремятся приумножить славу независимого Туркменистана.

Администрация отметила, что подобные мероприятия способствуют открытости и укреплению взаимодействия между школой, родителями и общественностью, демонстрируя результаты работы и развитие образовательных инициатив.