В Ашхабаде состоится световое шоу и фейерверк в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана

12 декабря по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана перед монументом Нейтралитета состоится масштабное праздничное мероприятие. Зрителей ожидает грандиозное световое 3D-шоу и праздничный фейерверк.

Данное событие станет завершающей частью торжественных мероприятий форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Начало шоу запланировано на 19:00.