В Ашхабаде открыли обновленные Монумент и Арку Нейтралитета

Сегодня утром в южной части Ашхабада торжественно открыли обновленные Монумент и Арку Нейтралитета в честь 30-летнего юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана.

На церемонии открытия выступили глава Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Генерального секретаря ООН, Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валова.

В центре обновленного монумента, окруженного флагами стран мира, расположена эмблема ООН.

Обновленная Арка Нейтралитета окрасилась в небесно-голубой цвет — цвет ООН.