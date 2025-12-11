В Ашхабаде открылась выставка к 30-летию нейтралитета Туркменистана

Сегодня, 11 декабря, в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось открытие масштабной выставки достижений, приуроченной к 30-летию постоянного нейтралитета страны.

В церемонии открытия выставки, приняли участие члены Правительства, руководители Меджлиса, министерств, ведомств, представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и международных организаций, а также представители СМИ и гости международной конференции.

По случаю юбилея Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное обращение участникам и гостям выставки. Послание от имени главы государства озвучил заместитель Председателя Кабинета министров Нокергулы Атагулыев.

В обращении подчёркивается значение нейтралитета в устойчивом развитии страны:

«Твёрдо уверен, что выставка станет наглядным свидетельством больших успехов и достижений нашей Отчизны в экономической, политической, социальной, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах за три десятилетия постоянного нейтралитета, торжеством уникальных миролюбивых традиций туркменского народа», — говорится в послании.

Смотр направлен на демонстрацию потенциала национальных отраслей, развитие предпринимательства и укрепление международного сотрудничества.

Организационный комитет приглашает посетить экспозицию специалистов отраслевых министерств и ведомств, представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, отечественных бизнесменов, граждан и представителей иностранных компаний.

График работы выставки:

• 11 декабря: с 11:00 до 18:00

• 12 декабря: с 10:00 до 17:00