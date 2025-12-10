Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Журнал Time присвоил Леонардо Ди Каприо звание артиста 2025 года. Издание отметило успешную карьеру актера, продолжающуюся более трех десятилетий.

В интервью Time Ди Каприо рассказал о своем участии в фильме «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона. Актер отметил, что картина обращается к теме поляризации в обществе и затрагивает вопросы, актуальные в современном политическом контексте.

«Это история о людях в мире, где мы все чувствуем себя подавленными, чтобы говорить о своих убеждениях или отстаивать какие-либо позиции, потому что этот мир полон страха», — сказал артист.

Издание подчеркивает, что признание связано не только с прошлыми достижениями актера, но и с его продолжающимся влиянием на киноиндустрию. В публикации отмечается готовность Ди Каприо браться за сложные роли, сочетающие коммерческий успех с художественными амбициями.

Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года. За свою карьеру он снялся в более чем 50 фильмах и получил премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие кинематографические награды.